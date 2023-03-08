智库：出口萎缩内需放缓 韩国经济持续低迷

（早报讯）韩国开发研究院星期三（3月8日）发布的《3月经济动向》报告指出，韩国出口萎缩、内需放缓，经济持续低迷。

韩联社报道，韩国开发研究院（KDI）曾在2月发布的分析报告中，形容韩国经济增长放缓，但势头加剧。

但KDI最新公布的报告指出，由于韩国出口萎缩，特别是对华出口，因此经济将面临持续低迷。

据了解，韩国2月的出口总额同比下滑7.5%，连续下跌5个月；而日均出口则下滑了15.9%，其中对华出口降幅达31.1%，特别是半导体的日均出口共下滑47.7%。

出口形势不利连带影响制造业。报告指出，韩国1月规模以上工业增加值同比下滑12.7%，半导体产值则下滑33.9%。受此影响，工业生产指数下降0.8%。

1月批发零售业的销售总额连续三个月下滑，环比减少2.1%，服务业产值仅增长0.1%，消费也呈放缓趋势。

由于中国在冠病疫情暴发三年后重新开放，提高了市场对经济复苏的期望，促使有关服务业的指标转好。

衡量非制造业行情的商业景气指数（BSI）指出，韩国制造业行情的预期指数，将由1月的66点跌至2月的65点，实体经济仍不被看好。

景气指数在100以下是收缩区间，意味着半数以上的企业认为景气不如上季度。