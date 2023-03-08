盛传将被捕 慕尤丁：我星期四前往反贪会

（早报讯）马来西亚政坛星期三（3月8日）盛传反贪污委员会星期四（9日）将逮捕和提控一名大人物。亲国盟网站“Malaysia Now”指这名大人物就是国盟主席及前首相慕尤丁。慕尤丁则说，他星期四上午将前往反贪会。

据“Malaysia Now”报道，慕尤丁预料星期四将被捕和被控。慕尤丁也是土著团结党主席和柔佛巴莪区国会议员。之前有消息指反贪会曾搜索慕尤丁的住家，但没找到有用的证据。

慕尤丁星期三晚间在脸书说，社交媒体盛传他星期三已经在一家高尔夫球场被捕的消息是假新闻。他说，土团党星期五（10日）将举行全国代表大会，他星期三已经参与好几场相关筹备会议。不过慕尤丁说，他被令星期四上午11时前往反贪会总部，但并未透露原因。

消息人士告诉《星洲日报》，国盟将号召党员前往反贪会声援慕尤丁。据了解，反贪会是针对涉嫌挪用经济振兴配套资金案而传召慕尤丁录取口供。消息指，慕尤丁录供后可能被捕和被控。

反贪会今年初开始调查多起与土团党及慕尤丁有关的案件，包括涉嫌挪用经济振兴配套资金、非法向发展商收取3亿令吉（约9000万新元）的政治献金、慕尤丁女婿阿德兰被指涉及移民局总额超过11亿令吉的国家综合移民系统合约，以及总共57亿令吉的选择性招标计划（Jana Wibawa）。慕尤丁否认所有指控，并炮轰安华政府以肃贪为名打压异己。

反贪会调查选择性招标计划案后，慕尤丁2月18日证实以证人身份前往反贪会协助调查。反贪会主席阿占巴基在2月23日透露，反贪会还在调查慕尤丁，并将在调查结束后交由总检察署决定是否提控慕尤丁。

反贪会2月21日以贪污罪提控土团党宣传主任旺赛夫，以及土团党吉隆坡泗岩沫区部副主席阿当拉兰，他们都否认有罪。反贪会也在3月3日逮捕土著团结党财政沙烈巴祖里。