周三美市盘前小幅走高 重点谈股神巴菲特再买西方石油股票

星期三（3月8日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（3月8日）小幅走高。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起7.80点或0.20％，报3994.20点；纳斯达克100指数期货起32.50点或0.27％，报12184.70点；道琼斯指数期货则起43.90点，报32900.40点。

联储局主席鲍威尔告诉国会，央行可能需要加大幅度提高利率对抗顽固的高通胀，导致美国主要股指隔夜（星期二）大幅收低。

标准与普尔500指数隔夜下跌62.05点，闭市报3986.37点。重量级的道琼斯指数则跌574.98点，闭市报32856.46点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.22％或150.31点，以12152.17点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是111亿7000万股，比过去20天的109亿8000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

网络安全技术公司CrowdStrike Holdings隔夜公布的第四季营业额增长48％，达到6亿3740万美元，比分析师平均预测的6亿2480万美元高。CrowdStrike股价在星期三晚上盘前上涨超过6％，截稿时报133.35美元。

在电子商务部门的强劲表现带动下，新加坡科技巨头冬海集团隔夜发布的第四季度业绩超出预期。公司股价也在隔夜上涨22％。星期三晚上盘前冬海股价截稿时报79.49美元，下跌0.57美元。

电动车制造商Rivian Automotive隔夜宣布计划出售13亿美元债券，导致股价暴跌14.5％。Rivian Automotive股价在星期三晚上盘前开始回稳，起0.29美元，截稿时报14.93美元。

最近因人工智能而火红的语音、声音和自然语言人工智能技术开发商SoundHound AI，隔夜发布的第四季亏损达3070万美元，导致公司股价在星期三晚上盘前下跌9.9％，截稿时报3.00美元。

星期三下文我们来看看股神巴菲特最近又买了多少西方石油（Occidental Petroleum）股票。星期三晚上盘前该股起1.65美元，截稿时报62.50美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、西方石油、英伟达（Nvidia）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

市场一直都有人在猜测，伯克希尔哈撒韦最终的目标可能会是全面收购西方石油。（路透社）

西方石油（Occidental Petroleum）（纽约证券交易所代码：OXY）

（早报讯）股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）在过去的几个交易日里，再次进场吸购更多的西方石油股票。

根据隔夜晚间提呈交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，伯克希尔哈撒韦是在上星期五、本星期一和星期二，通过几宗单独交易，购买了西方石油总数将近580万股的股票，股票买进价格则是介于59.80美元至61.90美元之间。

这次的吸购行动也是股神自去年9月以来，首次再度增持在西方石油的股权，交易总值达3亿5000万美元。伯克希尔哈撒韦目前持有2亿零20万股的西方石油股票。按隔夜的60.85美元收盘价计算，伯克希尔哈撒韦手上的西方石油股票总值达122亿美元。

西方石油公司目前是伯克希尔哈撒韦公司持有的10大股票之一。因为去年石油价格飙升，西方石油股价在去年的表现相当出色，股价翻了一番多。但是如果单论今年表现，该股则是微跌了0.33％。

在去年8月间，伯克希尔哈撒韦就已经获得美国有关监管部门的批准，可以买进最多50％的西方石油股份。当时市场就有许多人猜测，伯克希尔哈撒韦最终的目标可能会是全面收购西方石油。

除了上述提到的普通股之外，伯克希尔哈撒韦还拥有总值达100亿美元的西方石油公司优先股，并有权以50亿美元或每股59.62美元的价格购买另外8390万股普通股。这些认股权是伯克希尔哈撒韦在2019年，提供资金给当时因收购阿纳达科（Anadarko Petroleum）而面对融资危机的西方石油的部分报酬。

在Tipranks的15名分析师中，有九名给予西方石油股“买进”的评级，五名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是73.00美元。以隔夜的60.85美元闭市价计算，分析师认为这只股平均还会有19.97％的向上潜能。