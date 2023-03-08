澳洲总理访印度 深化安全关系与高等教育合作

（早报讯）澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期三（3月8日）抵达印度，开始为期四天的访问，预计重点为深化贸易关系以及关注对中国的共同担忧。

澳印通过包括日本和美国在内的四方安全对话（Quad）成为安全伙伴。这个联盟被视为四国抵御中国在亚太地区力量扩张的堡垒。

法新社报道，阿尔巴尼斯星期三说，他很快会在美国会见美国总统拜登，预计他们将公布一项旨在应对中国扩张的核潜艇协议。

自2020年20名印度士兵和四名中国士兵在边界冲突中丧命以来，印中这两个拥有核武器的大国关系陷入僵局。

阿尔巴尼斯首次以总理身份访问印度，他也是六年来首位访问印度的澳洲总理。他定于星期四（9日）在孟买参观印度第一艘国产航空母舰“维克兰特”号(INS Vikrant)。

参观母舰之前，他和印度总理莫迪会在西部艾哈迈达巴德（Ahmedabad）的世界最大板球场观看一场印澳友谊赛。

一名当地官员告诉法新社，为了确保以莫迪命名的体育场能有大量观众，执政的印度人民党已经为党员及其家人购买了大约10万张门票中的约八成。

预计，莫迪和阿尔巴尼斯将在澳洲贸易和资源部长的陪同下，针对近期达成的临时协议，讨论自由贸易协议谈判的进展。

澳洲政府星期三发布的声明说：“印度是澳洲第六大贸易伙伴、第四大出口市场和第二大教育出口市场。”