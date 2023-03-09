美国中情局长：中情局未来将由中美技术竞赛决定

（早报讯）美国中央情报局局长伯恩斯星期三（3月8日）在参议院听证会上说，美国中情局的未来将由中美正在进行的技术竞赛决定。

路透社报道，美国情报界的年度威胁评估报告说，中国是美国面临的最大国家安全威胁。报告指出，中国大力使用网络战术来监视美国人，成功窃取知识产权，并有能力获得外国技术。

伯恩斯在美国国会的全球威胁听证会上作证时说：“我认为技术革命不仅是与中华人民共和国竞争的主要舞台。它也是我们作为一个情报部门的未来的主要决定因素。”

参加这场听证会的还有美国情报界的其他负责人，包括国家安全局局长保罗·仲宗根将军、国家情报局局长海因斯、国防情报局局长贝里尔中将和联邦调查局局长韦伊。这些情报主管说，北京对美国的利益构成各种威胁，包括利用黑客。

美国情报界的报告说，如果北京担心与美国的重大冲突迫在眉睫，它“几乎肯定会考虑对美国本土的关键基础设施和世界各地的军事资产采取积极的网络行动。这种打击的目的是通过阻碍美国的决策、诱发社会恐慌和干扰美国军队的部署来阻止美国的军事行动。”

报告指出，中国“在全球范围内扩大技术驱动的威权主义”，并提到中国在控制和操纵全球内容自由流动方面的行动。报告还断言，中国“几乎肯定”有能力发动网络攻击，破坏关键的基础设施服务，包括针对石油和天然气管道以及铁路系统。

美国情报机构写道，中国通过网络漏洞和收购美国公司收集了美国的健康和基因组数据，这也反映了北京的安全机构如何收集自己人口的大量健康数据。

美国国家安全局局长保罗·仲宗根将军作证说，中国的网络行动最近变得更加强势。“关于中国，我们看到他们在窃取我们的知识产权方面，所承受的风险程度越来越大，甚至增加了他们的影响力。这些对我们来说是令人担忧的行为。”