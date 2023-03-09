慕尤丁抵达反贪会大厦 百名支持者到场声援

（早报讯）马来西亚前首相兼土著团结党主席慕尤丁星期四（3月9日）上午11时17分抵达反贪会总部。

据《东方日报》报道，慕尤丁在抵达反贪会下车后，媒体和其支持者蜂拥而上，他在国盟领袖的陪同下，缓缓走进反贪会总部大厦。在走入反贪会的途中，除了有支持者高喊支持的话语之外，因道路被媒体和支持者挤得水泄不通，所以也有支持者高喊“让路”，场面一度非常混乱。

星期三（8日），曾有消息传出慕尤丁在吉隆坡一家高尔夫球俱乐部中被捕，他过后在脸书上澄清并没遭到反贪会逮捕，而是将在星期四上午11时到反贪会录供。

星期四早上9时开始，便有大批媒体到布城反贪会总部外守候。现场有百余名支持者到场声援慕尤丁，其中不乏身穿印有慕尤丁头像的白衣支持者。

国盟成员党领袖伊斯兰党署理主席端依布拉欣和民政党主席刘华才也到场支持。土团党宣传主任登州主席拉扎里星期四也透露，料慕尤丁当天录供后，将被扣留，并在星期五（10日）被控上庭。

反贪会今年初开始调查多起与土团党及慕尤丁有关的案件，包括涉嫌挪用经济振兴配套资金、非法向发展商收取3亿令吉的政治献金、慕尤丁女婿阿德兰被指涉及移民局总额超过11亿令吉的国家综合移民系统合约，以及总共57亿令吉的选择性招标计划（Jana Wibawa）。慕尤丁否认所有指控，并炮轰安华政府以肃贪为名打压异己。

反贪会调查选择性招标计划案后，慕尤丁2月18日以证人身份前往反贪会协助调查。他过后告诉记者，他到反贪会是向反贪会官员解释有关选择性招标计划，同时提供这项计划的相关合同信息。他强调，自己是证人而不是嫌疑人。

他也说，反贪会官员完全没有提问有关前政府挪用6000亿或首相安华指控的5730亿或860亿或45亿令吉的问题。