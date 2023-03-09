安华力挺内政部批准巫统两高职不竞选

（早报讯）马来西亚内政部批准巫统本月党选两高职不竞选事件继续发酵，首相安华力挺内政部长赛夫丁的这项决定。巫统主席阿末扎希则表明，他并未借助外部势力避免巫统遭当局吊销注册。

赛夫丁星期二（3月7日）发文告说，他运用部长的斟酌权，特别批准巫统两高职在今年3月18日党选时，可以不开放竞选。他星期三（3月8日）晚间告诉国会，他是根据“1966年社团组织法令”赋予内政部长的权力而这么做。他说，如果巫统党员有所不满，可以上庭挑战这项决定。

安华星期四（3月9日）在记者会答询时说，他支持赛夫丁的做法。他说，法令授权部长这么做。“《1966年社团法令》第70条文授权部长拥有数项豁免权。这就让部长解释，他也已经解释。”

至于社交媒体流传社团注册局3月2日曾发信指巫统的做法违规，安华说，部长有权推翻属下官员的决定，例如在首相署和财政部，他也会反对官员的意见。“例如官员以前被令直接颁布项目，但我反对这么做，因为我认为通过透明的招标比较好。”

巫统主席阿末扎希星期四则在国会召开记者会，否认赛夫丁批准巫统两高职不必竞选是外部势力干预巫统。他指出，巫统全国代表大会今年1月14日表决并通过党两个最高职务在这次党选不开放竞选的附加动议，并将这项动议提呈社团注册局。

他指出，巫统代表大会超过95%的代表支持这项动议，但大会仍接受两名全国代表的投诉。“我们也继续向社团注册局提供信息，所以我们不认为需要靠外部势力解决问题。”