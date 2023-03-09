澳洲计划购买五艘美国核潜艇 保障区域和平稳定

（早报讯）澳大利亚计划在2030年购买多达五艘美国弗吉尼亚级核动力潜艇，作为美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）协议的一部分。

路透社报道，澳洲国防部长马尔斯（Richard Marles）星期四（3月9日）说，核潜艇将确保印度太平洋、东南亚和印度洋的和平与稳定。

美国总统拜登将于下星期一（13日）在加州圣迭戈与到访的澳洲总理阿尔巴尼斯和英国首相苏纳克会面，届时将宣布与澳英两国领导人达成核潜艇协议的细节。

彭博社报道，美国可能将核潜艇基地设在澳洲。哈德逊研究所高级研究员克拉克（Bryan Clark）说：“在澳洲部署或驻扎一些美国潜艇是合理的，可作为在澳洲建立所需训练和维护能力的一种方式。”

AUKUS协议于2021年签署，预计将成为澳洲有史以来最大的国防项目，并为澳洲提供部署核动力潜艇的技术和能力，以对抗中国在亚太地区日益增长的海军实力。

阿尔巴尼斯曾在今年2月的一次讲话中说，AUKUS协议是澳洲“历史上防御能力的最大飞跃”。他还称该协议为澳洲的“未来”，并说澳洲早就知道“伙伴关系和联盟是我们国家安全的关键”。

不过，AUKUS遭到中国政府的强烈反对。北京担忧在与台湾可能爆发的冲突中，会出现更多隐形潜艇，且该协议会加剧区域的“军事对抗”。