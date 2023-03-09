周四美市盘前下跌 重点谈优步科技的新消息

星期四（3月9日）重点：

●在美国有关部门于本星期五（3月10日）发布劳工数据，以及在下个星期二（14日）发布通胀数据之前，华尔街股市走势欠缺方向，主要股指期货在星期四（9日）普遍下跌。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌9.50点或0.24％，报3982.50点；纳斯达克100指数期货退低71.10点或0.58％，报12144.20点；道琼斯指数期货则跌16.30点，报32782.10点。

●标准与普尔500指数隔夜（星期三）小幅收高，道琼斯指数则下跌。投资者对联储局主席鲍威尔的谈话，以及现有经济数据发出的混合信息显得犹豫不决。

●标准与普尔500指数隔夜微起5.64点，闭市报3992.01点。重量级的道琼斯指数下跌58.06点，闭市报32798.40点。以科技股为主的纳斯达克100指数则上升0.52％或63.16点，以12215.33点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是103亿股，比过去20天的109亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●加密货币借贷公司Silvergate Capital宣布旗下的子公司Silvergate Bank将停止营运，让Silvergate Capital股价在今晚盘前猛泻超过45％，截稿时报2.66美元。

●美国汽车安全监管机构说，在接到有关驾驶时方向盘脱落的报道后，该机构将对特斯拉（Tesla）的12万辆2023年出产的Model Y电动车展开初步调查。特斯拉股价在今晚盘前下跌5.14美元，截稿时报176.86美元。

●美国运通（American Express）隔夜宣布，再回购1亿2000万股股票，以及把季度股息提高15％。美国运通股价今晚盘前上升1.93美元，截稿时报176.76美元。

●下文我们来看看优步科技（Uber Technologies）的最新消息。今晚盘前该股起0.28美元，截稿时报34.29美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Carnival Corp、苹果（Apple）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

优步科技（Uber Technologies）

（纽约证券交易所代码：UBER）

优步目前的市值大约是680亿美元。（法新社）

彭博社引述知情人士谈话，优步科技目前正在探讨是否可以出售旗下的货运物流部门，又或是让这个部门以首次公开募股方式，成为独立的挂牌公司。优步希望这个重组行动能够让集团的业务更精简，也让管理层能够更集中发展乘车和送餐业务。

知情人士说，优步相信不会很匆忙的就这个事件做出决定，而且这个计划仍可能出现变数。不过以目前的情况来看，首次公开募股方式会是更有可能的决定。如果优步真的选择首次公开募股方式让这个部门独立营运，这个计划预料会在明年落实。不过整个募股计划也取决于当时的市场情况。

针对这些说法，优步发言人拒绝就所谓的谣言和猜测发表评论。

优步股价开年至今总共上升了34.11％。在这个消息开始传开后，该股在今晚盘前就起约1％。优步目前的市值大约是680亿美元。

优步是在2017年成立货运物流部门的。当时优步是要把卡车运输公司与货物运输公司配对。在2020年，优步也曾以5亿美元的价格把这个货运物流部门的部分股权卖出去。

在2021年，优步的货运物流部门还以22亿5000万美元的价格，收购了另类资产管理公司TPG旗下的物流公司Transplace。优步的货运物流部门目前占优步集团总营业额的18％。这个部门的营业额在去年第四季度取得了同比增长43％，达到15亿美元。

对于优步今后的发展，在Tipranks的26名分析师似乎还相当看好。他们当中就有25名给予该股“买进”的评级，一名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是47.60美元。以隔夜的34.01美元闭市价计算，分析师认为该股平均还会有39.96％的向上潜能。