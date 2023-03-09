突尼斯海岸发现14具撒哈拉以南非洲移民尸体

（早报讯）突尼斯东部港口城斯法克斯（Sfax）发现14具撒哈拉以南非洲移民的尸体。

综合路透社和法新社报道，突尼斯当局星期四（3月9日）在脸书发文说：“昨晚，海岸警卫巡逻队营救了54名来自撒哈拉以南非洲、拥有不同国籍的移民，并找到14具移民船倾覆遇难者的遗体。”

突尼斯海岸警卫队经常在本国海域拦截载有移民的船只。该国海岸距离意大利的兰佩杜萨岛（Lampedusa）仅有150公里。长期以来，突尼斯一直是非洲其他地区移民逃离当地战争和贫困、前往欧洲寻求更好生活的跳板。他们搭乘的船只通常并不适合航行，且这条路线是世界上最危险的移民路线之一。

意大利曾在2月报告，去年有超过3万2000名移民，包括1万8000名突尼斯人，从突尼斯抵达意大利，还有数千人离开邻国利比亚。欧洲各国政府，尤其是意大利政府，已向突尼斯施压以阻止移民潮。

突尼斯已收容约2万1000名来自非洲其他地区的无证移民，不到该国总人口的0.2%。自总统凯斯赛义德（Kais Saied）上月指责国内移民引发犯罪浪潮后，国内黑人移民控诉种族歧视暴力事件激增。不过，赛义德本人星期三（8日）否认自己是种族主义者，并称对自己非洲人的身份“感到自豪”。