过度加工食品可提高患癌风险

（早报讯）科学家们发现，用等量的最低限度加工食品和饮料取代加工和高度加工食品和饮料，可能会降低各种癌症的风险。

国际癌症研究机构及其合作伙伴的多名科学家联合发表的一篇文章表明，用等量的最低限度加工食品替代10%的加工食品与整体癌症风险降低存在相关性，特别是头颈癌、食道鳞状细胞癌、结肠癌、直肠癌、肝细胞癌和绝经后乳腺癌。若是用以替代10%的高度加工食品，与降低头颈癌、结肠癌和肝细胞癌的风险也存在相关性。

联合国新闻中心星期三（3月8日）的报道引述文章的第一作者、国际癌症研究机构的科学家克利曼（Nathalie Kliemann）说：“正如之前研究所发现的，这些结果进一步支持了食用加工食品和高度加工食品可能与较高的癌症风险有关的观点。更重要的是，虽然还需要进一步的研究来更好地了解实现饮食转变的最佳方式，但这项研究提供了进一步的证据，表明用等量的最低限度加工食品取代加工和高度加工食品可能是公共卫生机构预防癌症战略的重要目标。”

过去数十年间，饮食模式已经从食用富含新鲜和最低限度加工食品转变为食用高度加工食品，饮食特点是能量密度更高、存在食品添加剂和反式脂肪等加工污染物、营养价值更低。这类加速的饮食变化与全球出现的与饮食相关的非传染性疾病有关联。

国际癌症研究机构营养与代谢处的科学家海布雷赫特（Inge Huybrechts）说：“长期以来，人们一直怀疑食品加工与癌症发展有关联。不过，大规模流行病学研究的数据很少。这些结果为食品加工在癌症发展中的潜在作用提供了重要的新证据，有助于制定公共卫生营养政策。”

这篇文章于3月7日发表在期刊《柳叶刀行星健康》上，以欧洲癌症与营养前瞻性调查群组为研究依据，由英国癌症研究中心和世界癌症研究基金会资助。