法英两国将加强合作打击非法移民

（早报讯）法国总统马克龙和英国首相苏纳克决定加强两国在打击非法移民、应对气候变化和能源等方面的合作。

综合路透社和法新社报道，为期一天的法英首脑会议星期五（3月10日）在巴黎举行。英国脱欧导致双方关系紧张，马克龙说，这是两国“重新建立联系的时刻”。

苏纳克坦承“两国关系近年来面临挑战”，称现在是时候建立新的关系，“将合作提升到前所未有的水平”。

根据会议发布的新闻公报，为防止非法移民从法国经英吉利海峡偷渡到英国，两国达成一项协议，英国未来三年将把对法国的资金支持增加一倍以上，达到约4.8亿英镑（约7.8亿新元）。

马克龙和苏纳克在联合记者会上说，两国正在法国北部新建一个拘留中心和一个指挥中心，将配备更多警察在法国海滩巡逻，并使用更多的无人机和监视技术提高对非法移民的拦截率。

法国和英国星期五还签署两项能源合作协议，强调核能是一种安全的低碳能源来源。

苏纳克说：“法国和英国正共同努力，使（俄罗斯总统）普京这样的人再也不能将我们的能源安全武器化。”他说：“我们正在创造的一个未来，确保为我们的家庭和工业提供动力的每一瓦特能源，都将来自安全、可持续和可靠的来源。”

马克龙则说，他希望英国能分享海上风电的专业知识。法国一直希望加快发展这项技术。

根据其中一项协议，法国将考虑与英国建设电力互联系统，以增加跨境能源流动。两国还将在氢能和碳捕获等清洁能源技术方面进行合作。