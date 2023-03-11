英法协调合作在印太部署航母 联合训练乌克兰陆战队

（早报讯）英国和法国就共同训练乌克兰陆战队达成共识，并同意协调合作在印度太平洋部署航空母舰，以促进区域安全稳定。

路透社报道，英国首相苏纳克星期五（3月10日）在巴黎与法国总统马克龙举行首脑峰会后宣布，双方同意在印太地区部署航母，并将致力增进两国武装部队的互操作性、协同作战能力，尽可能善用英法联合远征军（Combined Joint Expeditionary Force）的潜力，并共同探索研发防空、空战与长程打击等武器系统。

苏纳克强调，英法两国将持续共同维护自由、民主、法治。

同日，法英国防和安全高级官员在巴黎举行会议，并提出了进一步推进两国军事关系的新举措。

英国国防部长华莱士和国防参谋长海军上将拉达金与法国国防部长勒科尔尼举行对话，重点讨论了乌克兰和未来十年进一步整合双方武装部队的雄心。

华莱士和勒科尔尼阐明，英法两国将如何继续为乌克兰提供坚定支持，并与北约协同合作，确保俄罗斯总统普京非法入侵乌克兰的行动以失败告终。

英国和法国还承诺，尽其所能加强乌克兰在战场上的能力，使乌克兰能够保卫人民和关键基础设施免受俄罗斯的侵略。英法合作项目包括增加为乌克兰提供的军备，尤其是弹药方面，以及支持在英国培训包括海军陆战队在内的乌克兰人员。