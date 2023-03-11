中国牵线促成伊朗沙特复交 给美国带来棘手考验

（早报讯）伊朗和沙特阿拉伯在中国的斡旋下宣布恢复外交关系，这给美国带来一棘手考验——中国在美国长期施加影响地区扮演和平经纪人角色，肯定会让华府官员深感不安。

中国、伊朗、沙特星期五（3月10日）发表三方联合声明，宣布沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在两个月内重开双方使馆和代表机构；强调尊重各国主权，不干涉别国内政；双方同意两国外长举行会晤，启动上述工作，安排互派大使，并探讨加强双边关系。

根据路透社分析报道，由中国牵线促使伊朗和沙特的意外复交，是否包括遏制伊朗核计划的可能进程和奠定也门的停火机会，这些必然是美国会思考的问题。

美中关系因为贸易和间谍活动等争议而越来越紧绷，不仅如此，两个超级大国还在远离本国边界的世界其他地区竞争影响力。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期五试图淡化伊朗和沙特复交的事态发展，他说，白宫认为伊朗内外受压，包括沙特有效威慑伊朗或伊朗代理人的袭击，是促使德黑兰回到谈判桌的原因。

但美国和联合国前高级官员费尔特曼（Jeffrey Feltman）认为，复交协议的重点，不是伊朗和沙特在时隔六年之后重开大使馆，而是中国居中扮演的角色。

现为布鲁金斯学会研究员的费尔特曼说：“这将被解读为——而且相当准确——对拜登政府的一记耳光，以及中国正在崛起的证据。”

伊朗和沙特宣布恢复邦交之际，美国尝试激活2015年达成的伊朗核问题协议，经过两年努力依然徒劳无功。

伊朗暴力镇压国内抗议活动，以及美国指控伊朗侵犯人权并对伊朗实施严厉制裁，都使这项努力变得复杂化。

不过中东研究所的卡图利斯（Brian Katulis）说，对美国和以色列而言，伊朗和沙特的协议提供了一条“新的可能途径”。在已陷入僵局的伊朗核协议谈判中，利雅得或可成为一个潜在伙伴。

他说：“沙特对伊朗的核计划深表关切。要使伊朗和沙特的复交变得有意义和影响力，就必须解决对伊朗核计划的担忧——否则复交只会流于表面。”