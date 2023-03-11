加州面临强大“大气层河”现象 当局发布数十道疏散命令

（早报讯）美国加利福尼亚州星期五（3月10日）发布了数十道疏散命令，因为一个强大的大气层河现象已经笼罩加州，引发大范围山洪暴发的警报。

大气层河（atmospheric river）又可称大气河，是指集中在大气中的狭窄水汽输送区域。大气层河可见于热带至中纬度地区的洋面，可在全年出现。出现时通常伴随海洋性气旋、锋面活动和低空急流。

虽然大多数大气层河都很脆弱，有利于提供降雨、使雨水流过所经过地区的饮用水井，但有时它们会引起许多问题，带来洪水、山体滑坡、物质损失，甚至导致人员或动物死亡。

法新社报道，数月来接近创纪录的风暴已在加州山区积聚了巨大的积雪。气象局预计，大气层河将给加州部分地区带来多达23公分的降雨量，山区也会降下数英尺湿雪（wet snow）。

湿雪是指雪花没有来得及完全融化就落到地面的一种天气现象。

气象员将加州这一波大气层河称为“黄梨快车”（Pineapple express），因为它从夏威夷带来了温暖的亚热带湿气，可能会导致怪兽级的巨大积雪局部融化，使河流系统不堪重负。

美国国家气象局（NWS）警告说：“总降雨量为4至9英寸（约10至23公分），在饱水土壤和厚积雪覆盖的地区将造成广泛且严重的洪水灾害。”另外，北加州和内华达山脉的高海拔地区将下大雪，导致出行困难。

美国总统拜登星期五（3月10日）已批准加州发布紧急状态，这表示联邦机构可以为当地提供援助支持。