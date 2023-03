美国硅谷银行倒闭 全球金融危机以来最大宗银行倒闭事件

(早报讯)美国硅谷银行(Silicon Valley Bank)星期五(3月10日)倒闭,为全球金融危机以来,当地最大宗银行倒闭事件。

美国三大股指星期五隔夜下挫,跌幅介于1.07%至1.76%。市场人士初步观察指出,SVB倒闭事件虽然引起担忧,但蔓延至金融市场引起流动性危机的风险非常微小。

根据美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation)星期五发出的文告,加州金融保护和创新部(California Department of Financial Protection and Innovation)星期五已经正式关闭硅谷银行。这也是自十多年前全球金融危机以来,美国最大宗的银行倒闭事件。

硅谷银行母公司硅谷银行金融集团(Silicon Valley Bank Financial Group,简称SVB Financial)的股票在星期五美国股市开盘之前就已经崩盘,股价猛泻62%。SVB Financial不久后声称即将发布消息而宣布暂停股票交易。

美国联邦存款保险公司的文告说,它设立圣克拉拉存款保险国家银行(Deposit Insurance National Bank of Santa Clara,简称:DINB)主要目的就是要保护银行存户。目前硅谷银行的所有受保存款已经转移到DINB。

文告说,受保存款人星期一(13日)早上之前,就可以进入他们的户头。标准保险金额是每个存款人、每个受保银行25万美元。那些账户款额超过25万美元的存户则可直接与公司联系。

至于未受保存款人,存款保险公司将在下星期内支付预付股息(Advance Dividend)。未投保的存款人也会收到未投保资金剩余金额的接管证书。在存款保险公司完成出售硅谷银行的资产之后,未投保的存户可能还会收到股息。

虽然目前尚不清楚硅谷银行对存户的影响有多大,不过DINB表示将继续维持硅谷银行的银行营业时间。该银行的总部将于星期一重新开放,银行活动也将在当天恢复,包括网上银行服务。

SVB Financial是因为旗下的硅谷银行存款减少,不得不在星期三(8日)盘后宣布亏本卖出资产,震惊整个金融界,也导致它的股价在星期四(9日)暴跌60.41%。因为该股星期五暂停交易,因此它的最后成交价继续停留在106.04美元。

《华尔街日报》援引知情人士的话说,硅谷银行原本是要通过融资来应付财务危机,但是无奈借贷人临时变卦,银行只好转向寻找银行买家。没想到买家还没有找到就倒闭了。