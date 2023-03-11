美国防官员：中国高超音速武器领先于俄罗斯

（早报讯）美国国防情报局官员说，中国在高超音速武器开发方面领先于俄罗斯，并可能已部署了一种能够打击美国在太平洋基地的武器。

彭博社报道，美国国防情报局（DIA）分析部门首席科学家弗雷斯特勒（Paul Freisthler），星期五（3月10日）在众议院军事委员会供证时说，过去20年，中国通过密集和重点投入、开发、测试和部署，极大地推进了常规和核武器高超音速导弹技术和能力的发展。

尽管中国和俄罗斯都成功展开多次高超音速武器试验，并可能部署了作战系统，但中国在支持基础设施和系统数量方面都领先于俄罗斯。

他透露，中国还在研发一种装有高超音速滑翔弹头的洲际弹道导弹，2014年开始测试，在2021年7月的一次系统测试中，这个高超音速武器环绕地球飞行。

俄罗斯星期五对乌克兰的导弹袭击包括约六枚莫斯科的高超音速“匕首”（Kinzhal）导弹。匕首导弹的飞行速度达10马赫，射程约2000公里。

俄罗斯还拥有“先锋”（Avangard）高超音速滑翔飞行器。莫斯科声称这种飞行器可以超过20马赫的速度飞行，射程超过1万公里。

弗赖斯特勒说，莫斯科也正在研制一种空射高超音速导弹（Kh-95），并宣布计划为萨马特（Sarmat）洲际弹道导弹安装一高超音速滑翔飞行器。

美国尚未宣布高超音速武器投入使用。美国空军、海军和陆军正在开发独立的系统。