阿富汗巴尔赫省发生爆炸 导致一死八伤

（早报讯）阿富汗北部巴尔赫省首府马扎里沙里夫星期六（3月11日）发生爆炸，造成一人死亡、八人受伤。数日前，巴尔赫省长在一起伊斯兰国组织声称负责的爆炸事件中丧命。

综合路透社和法新社报道，巴尔赫省（Balkh）警方说，事发地点为马扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）的一个文化中心，当时正举行向阿富汗媒体致敬的活动，不料在上午11时（新加坡时间下午2时30分）发生爆炸。警方和目击者说，这起事件导致一名保安人员死亡，伤者为五名记者和三名儿童。

在爆炸中受伤的阿富汗记者阿提夫·阿里安告诉法新社：“我听到一声巨响，然后是一片混乱，每个人都在想办法逃跑。”他说，一些记者受重伤。

阿里安说，爆炸发生时，一群儿童正在唱国歌，一名塔利班官员几分钟前刚发表演讲。

一名驻巴尔赫的记者穆罕默德·法丁·诺罗兹告诉路透社，他和其他记者在爆炸中受伤，但没有提供进一步细节。爆炸原因目前不明。

巴尔赫省长慕拉维·穆罕默德·达乌德·穆扎米勒（Mawlawi Mohammad Dawood Muzamil）星期四（9日）抵达马扎里沙里夫的办公室几分钟后，被一名伊国组织自杀式炸弹袭击者杀害。慕拉维办公室的两名员工也丧命。这是自塔利班2021年夺回政权以来，被杀害的最高级别官员之一。塔利班当局正在调查这起事件。

阿富汗南部坎大哈省（Kandahar）的省长将暂时管理巴尔赫，直到最高领导人阿洪扎达（Haibatullah Akhundzada）选择新省长为止。巴尔赫省是与中亚的重要贸易枢纽。

自塔利班夺权以来，阿富汗暴力事件有所减少，但伊国组织声称对几次致命的袭击负责，安全状况再次恶化。从去年开始，伊国组织攻击平民以及外国人和外国利益者，对塔利班政府构成极大的安全挑战。