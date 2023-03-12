法国参议院通过养老金改革

（早报讯）法国参议院于星期六（3月11日）以195票赞成对112票反对通过了有争议的养老金制度改革。

综合法新社和路透社报道，法国总理博尔内在推特发文说：“经过了数百小时的讨论，参议院通过了养老金改革计划，这是实现改革的关键一步，将保证我们养老金制度的未来。”

她补充说，她“完全致力于确保该文本将在未来几天内被最终通过。”

法国参议院通过这一法案后，将由下议院和上议院的一个联合委员会于下星期三（15日）进行审查；若委员会就法案文本达成共识，两院或在下星期四（16日）进行最终投票。

在参议院开始进行投票前几小时，有36万8000名法国人在全国多地发起示威游行反对养老金制度改革，但示威人数较先前预测的100万人来得少。

法国政府计划到2030年将退休年龄提高至64岁，比目前退休年龄多两年，以缩小养老金支出缺口。

根据新计划，自2027年起，只有工作满43年的法国人才能领取全额养老金。这比先前养老金改革计划建议开始实行这一做法的时间提早了八年。

根据法国劳工部的估计，若将民众的退休年龄延后至64岁，并延长缴费期，法国每年的养老金缴费额将增加177亿欧元（约254亿新元），从而使养老金系统在2027年实现收支平衡。