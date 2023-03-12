从硅谷银行48小时走向崩溃说起

（早报讯）前后只是48小时，美国就上演了史上第二大银行倒闭事件——硅谷银行（Silicon Valley Bank）星期五（3月10日）宣告倒闭。

在这短短的48小时里，美国的创业与风险投资社区出现恐慌。亿万富豪泰尔（Peter Thiel）旗下的创始人基金（Founders Fund）和其他大型风险投资公司如Union Square Ventures和Coatue Management都纷纷要求他们旗下的初创公司把在硅谷银行的存款全部撤回。

根据加州监管机构文件，截至星期四（9日），硅谷银行客户在一天里总共提取了惊人的420亿美元。这最后一根稻草为该银行40年的历史画上了句点。

硅谷银行破产了。有谁还想到它刚刚在星期三（8日）账簿上还拥有2120亿美元的资产和160亿美元的市值？到底硅谷银行出了什么错？

硅谷银行其实应该算是疫情期间的“受益者”也是“受害者”。在疫情于2020年开始不久后，美国就掀起一股投资热潮。作为加州风险资本家和初创企业的首选银行，硅谷银行当时是许多年轻初创公司的数十亿存款停泊的港湾。

由于当时市场的钱太多了，这些初创公司自然也有着创业基金和投资者的大把现金。在2020年和2021年，硅谷银行的新增存款将近1300亿美元，多到硅谷银行无法全部借出去。当时他们采取了最简单的做法，就是把大部分资金投资在美国政府的长期债券。由于当时市场利率非常低，所以对于硅谷银行而言，这些存款几乎是没有成本的，因此就算美国政府长期债券只支付几个百分点的利息，但它们还是有利可图的。

不过后来问题来了。联储局过去一年多将美国利率从接近零的水平上调450个基点，而欧洲央行也将欧元区利率上调300个基点。整体而言，去年全球借贷成本是以几十年来最快的速度上升的。

硅谷银行这种资产负债表组合只有在利率保持低位时才能发挥作用。今天的联储局不断提高利率对抗顽固的高通胀，银行的存款成本也变得更高。根据硅谷银行网站，它的存款成本就从一年前的0.14％上升到今天的2.33％。但是它的长期政府债券的收益率却没有跟着增加。

另一方面，硅谷银行的主要客户，也就是初创公司现在也纷纷提取之前的存款，以维持公司的营运。因为目前的市况可说是IPO和私募融资的“冬季”。硅谷银行此时发现银行存款下降，自己的资金也开始短缺。

利润挤压迫在眉睫，母公司SVB Financial在3月8日宣布因旗下银行存款减少不得不亏本卖出总值达210亿美元的投资项目。这些投资项目主要就是由美国国债和有抵押贷证券（Mortgage-backed Securities）组成的。集团当时还说，它将因此而在本财年第一季度背负18亿美元的税后亏损。

原本SVB Financial还计划将这次投资组合出售所得再投资于短期债务，以充分利用利率上升带来的商机，然后再另外筹集22亿5000万美元，渡过难关。但是谁知道投资者和存款客户等不及了。他们在短短的24小时内提取了420亿美元，加速了硅谷银行崩溃，迫使联邦存款保险公司介入。

硅谷银行倒闭后，许多其他银行也纷纷站出来安抚自己的客户。例如美国First Republic Bank和Western Alliance星期五就先后表示，他们的资产流动性和存款数额仍然强劲，旨在安抚投资者。

硅谷银行确实揭露了整个美国银行业的脆弱性，尤其是那些在疫情期间囊获许多“便宜钱”又没有认真做投资的银行。在联储局和其他中央银行逐步结束廉价货币时代的当儿，这个脆弱性相信会自我纠正与调整。

硅谷银行事件肯定削弱了投资者和消费者的信心。但是硅谷银行到底是少数的例子，还是冰山一角？美国银行是否有认真对待存款投资，让负债表组合稳固与多元化，以应对廉价货币后时代的大环境？套句股神巴菲特名言：海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳了。