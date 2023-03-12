硅谷银行倒闭恐加剧科技业寒冬

（早报讯）硅谷银行倒闭，使初创公司存放在银行里的数百亿美元存款遭冻结，可能触发更深广的科技业寒冬。

法新社报道，硅谷银行官网口号自称“创新经济的金融合作伙伴”，自诩已与“近一半”获美国资助的科技和生命科学公司建立金融关系。许多人因此担忧，硅谷银行的倒闭将引发一系列连锁反应。

斯坦福大学教授、多家初创公司创始人德西蒙（Joseph DeSimone）说：“硅谷银行了解创业群体，还帮助我们招聘员工、获得可转移抵押贷款、为新高管提供财务建议……所以硅谷银行倒闭是一个损失。”

硅谷银行星期五（3月10日）宣布破产，并由美国联邦存款保险公司（FDIC）接管。FDIC只担保每个账户的25万美元（约34万新元）。根据硅谷银行最新年度报告，其总计1730亿美元存款中有96%没有担保。

FDIC星期五说，所有账户很快取回受担保的存款，其余存款能否取回，取决于银行资产出售后所能取回的资金，这一过程通常较为漫长。

硅谷知名风险投资人、Y Combinator总裁陈嘉兴（Garry Tan）发推文说，硅谷银行倒闭的真正受害者是存款人，“即那些员工规模在10至100人的初创公司。他们无法支付工资，最快可能在星期一（13日）不得不让员工休假或停工”。

他还警告，“多来年的美国创新”岌岌可危，因为“一个世代的美国初创企业”可能会在一两个月内消失殆尽。

美国对冲基金经理兼亿万富翁阿克曼（Bill Ackman）也发推文警告，硅谷银行倒闭“可能会摧毁经济的一个重要的长期驱动力”，并称“如果私人资本无法提供解决方案，应考虑高度稀释的政府优先救助计划”。

短视频平台Capsule联合创始人班内（Champ Bennett）说，相关干预措施不应被视为“拯救顶尖企业或科技龙头企业”，而是帮助目前苦苦挣扎的受影响公司中的“数千名最勤奋、最有才华的人”。