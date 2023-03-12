硅谷银行倒闭在亚洲掀起波澜

（早报讯）硅谷银行星期五（3月10日）轰然破产，在美国掀起恐慌的同时，也引起亚洲地区科技企业、金融行业和初创公司的强烈关注，新加坡、上海和孟买等地的亚洲科技业巨头和商业精英纷纷采取行动应对。

综合外电报道，硅谷银行在中国的合作伙及合资企业数小时内相继发布备忘录，试图平息对企业稳定性的担忧。

互联网科技公司字节跳动背后的一家投资公司，在星期四（9日）晚上追踪硅谷银行倒闭消息后，决定连夜从该银行撤出资金。另一家中国住宿服务平台“小猪”的高管，据传也成功在其风投者的警告下，成功将资金撤出硅谷银行。

浦发硅谷银行星期六（11日）在微信公众号上发布公告称，自己是一家在中国境内注册的法人银行，拥有规范的公司治理架构，有独立经营的资产负债表。它在硅谷银行倒闭当天也称未受影响，并呼吁客户保持冷静。

总部位于新加坡的伟高达创投公司（Vickers Venture Partners）创始人陈诚锦说，他的公司幸免于难；他在美国的投资组合公司中，只有一家在硅谷银行有存款，总额为250万美元（约337万新元）。

不过，并非所有投资者和企业都如此幸运。印度一名企业创始人称，公司存在硅谷银行的资金未能成功撤出，现在只剩下运营资金。也有一些企业创始人忙于解决资金运转问题，如重新规划员工工资支付。

此外，不愿具名的知情人士透露，包括红杉资本中国、淡马锡控股、真格基金和云峰资本在内的亚洲最大基金，都与他们的投资组合公司接触，评估它们对硅谷银行的敞口。红杉资本中国代表称，公司无法立即置评。真格基金在非营业时间未回应置评请求。淡马锡则说，它与硅谷银行没有任何直接接触。

虽然硅谷银行的业务重心在硅谷当地，对亚洲的直接冲击较小，但业内人士纷纷指出，它的崩溃将影响银行业的信誉。

中金公司的分析师一致强调，硅谷银行事件“对科技行业的影响不容低估”，因为存款对科技初创企业至关重要，它们通常需要大量现金来支付高额支出，包括研发成本和员工工资。如果这些现金存款最终在破产或重组过程中被迫减值，一些科技公司可能面临严重的现金流紧张，甚至可能破产。

泷滔资产（Water Wisdom Asset Management）创始人袁玉玮说，虽然硅谷银行倒闭不太可能引发另一场金融危机，但可能对中国市场产生负面心理影响。