硅谷银行倒闭 英国助企业减少损害

（早报讯）英国财务部长亨特说，政府正积极寻求可行方案，以“避免或尽量减少”硅谷银行英国分行可能进入破产程序对英国企业造成的损害。

路透社报道，亨特星期天（3月12日）接受天空新闻（Sky News）采访时说，他正与首相苏纳克和英格兰银行行长贝利讨论，“很快将提出计划，确保受影响的企业有足够的现金流来支付员工工资”。

他强调，当前努力的重点是寻找“长期解决方案，以最大限度地减少，甚至完全避免对一些最有前途的公司造成损害”。

硅谷银行破产，是美国2008年金融危机以来最重大的银行倒闭事件。

亨特指出，由于硅谷银行对其客户有极为重大的影响，英国许多企业和机构可能受波及。超过250家英国科技公司的总裁星期六（11日）向亨特致署名信，呼吁政府干预。

此外，由于英格兰银行准备将硅谷银行英国分行（SVB UK）置于破产程序，英国几家最大的商业银行必须在24小时内拯救SVB UK免于倒闭。巴克莱银行（Barclays）和劳埃德银行集团（Lloyds）等金融机构已在周末与SVB UK董事会接洽，商讨紧急收购协议。

根据英国央行的声明，进入银行破产程序，意味着英国金融服务补偿计划（FSCS）将尽快向符合资格的现金存户支付最高8万5000英镑（约14万新元）的受担保存款，联名账户最高为17万英镑。超过上述金额的存款可能无法取回。

亨特也重申英国央行的评论称，整个硅谷银行在英国的业务有限，也不履行对英国金融体系至关重要的职能。

不过，这场倒闭风波已掀起对银行业安全性的担忧。一些金融企业高管和投资者越来越担心，若监管机构在本周末未能找到买家来保护未担保存款，硅谷银行的倒闭可能对其他美国区域银行产生多米诺骨牌效应。