德国机场安保人员星期一罢工 350趟航班将取消

（早报讯）德国机场安保人员决定星期一（3月13日）采取24小时罢工行动，当天将有350趟航班被迫取消。

综合彭博社和法新社报道，根据机场协会ADV的声明，预计将取消的是在柏林、不来梅、汉堡和汉诺威机场执飞的航班，约10万名乘客将受影响。

ADV执行长谴责此次的罢工行动，他说，在冠病疫情后，机场正设法恢复全力运作，而此次的罢工行动是工会“滥用”罢工权。

采取这一决定的德国服务行业工会（Verdi）则说，工会成员期望为夜班和周末工作争取更高的报酬，希望今年的第三次罢工能巩固工会的立场。

工会强调：“每周七天、每天24小时的不间断工作，会对工作人员的家庭生活产生负面影响……工作条件必须更有吸引力，才能有足够的人准备从事这个工作。”

德国服务行业工会争取涨薪的谈判已进行多年，俄乌战争爆发后，欧洲的能源和通胀危机使德国生活费飙升，工会的罢工行动也随之愈演愈烈。

此前，德国服务行业工会曾在上星期一（2月27日）组织机场员工罢工24小时，导致杜塞尔多夫和科隆波恩机场300多趟航班停飞。2月初，工会在法兰克福和慕尼黑的七个主要机场罢工一天，影响了近30万名乘客。

除了机场工作人员，德国公共服务业人员也寻求涨薪10.5%，但与雇主的谈判尚未取得进展。德国邮政工人也为寻求加薪而采取罢工行动。