伊朗女校投毒事件 当局逮捕逾100人

（早报讯）伊朗近几个月来持续发生女子学校投毒事件，当局称至今已逮捕逾100名嫌疑人。

法新社引述伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）消息报道，内政部星期六（3月11日）发布声明，指控嫌犯对逾200所学校投毒，并称“有的被捕者抱有恶意动机，目的是引发人民和学生的恐惧心理，并关闭学校”。

自去年11月下旬以来，伊朗国内不断有女学生在校园闻到“难闻”气味，并随之出现昏厥、恶心、呼吸急促等症状，许多女学生被送往医院接受治疗。

最新的官方统计显示，投毒案波及伊朗25个省，约230所学校的逾5000名学生受影响，在学生和家长中引发恐惧和愤怒。

不过，教育部发声明称，从上星期至今，“学校发生的中毒事件明显减少，没有学生生病的报告”。

伊朗最高领导人哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）星期一（6日）呼吁，要“毫不留情”地追查犯下“不可饶恕罪行”的罪犯。

内政部还在声明中指出，投毒案可能与总部设在阿尔巴尼亚的流亡伊朗反对派组织有关，即“伊朗人民圣战者组织”，或“人民圣战者组织”（MEK）。当局将其定性为恐怖主义组织。

此前有政府官员猜测，投毒者的目的很可能是迫使政府关闭学校，并最终终止对女子的教育。