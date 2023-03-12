“龙”飞船载美日俄宇航员重返地球

（早报讯）“龙”飞船星期六（3月11日）重返地球，美国、日本和俄罗斯的四名宇航员（Crew-5）结束他们在国际空间站五个月的科学任务。

综合外电报道，太空探索技术公司（SpaceX）的“龙”飞船太空舱，于美国东部时间星期六晚上9时（新加坡时间星期天早上9时）降落在美国佛罗里达州坦帕（Tampa）海域。救援团队在降落点待命，并协助宇航员出舱。

Crew-5团队去年10月6日从佛州发射升空，在国际空间站执行常规科学研究任务。这是2020年5月“龙”飞船首次载人飞行以来，SpaceX为美国国家航空航天局（NASA）执行的第六次载人飞行。

团队中38岁的宇航员基基纳（Anna Kikina）是20年以来，首位乘坐美国航天器进入太空的俄罗斯人。尽管随着乌克兰战争升级，美国和俄罗斯之间的地缘政治关系紧张，但NASA一再申明，与俄罗斯航天局的合作，对空间站继续运营，以及在站内进行有价值的科学研究，有着至关重要的意义。

45岁的NASA飞行指挥官曼恩（Nicole Aunapu Mann）是第一位进入太空的美洲原住民女性。

队伍中的另外两名男性宇航员，分别是49岁的NASA飞行员卡萨达（Josh Cassada）和59岁的日本宇航员若田光一（Koichi Wakata）。他们参加过四次太空飞行。