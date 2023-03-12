全球政要专家联名呼吁 杜绝疫苗分配不平等

（早报讯）冠病大流行满三周年之际，约200名国际政要、专家和学者星期六（3月11日）联名发表公开信，呼吁各国加强合作，杜绝疫苗分配不平等。

综合法新社和新华社报道，这封公开信由非政府组织人民疫苗联盟（People's Vaccine Alliance）协调，签署人包括几位诺贝尔奖得主、宗教领袖、联合国前秘书长潘基文，以及一些现任和前任联合国机构负责人。

公开信期望世界领导人承诺疫苗分配不平等问题不再发生，并称冠病疫情结束在望，“世界正处于关键时刻”。

冠病疫情暴发后，多款高效疫苗以创纪录的速度问世，但富裕国家很快就抢购了大部分初期面市的疫苗，让许多较贫穷国家的弱势群体陷入徒劳的等待。根据联合国的数据，截至目前，低收入国家只有不到三分之一的人口至少接种过一剂疫苗，而高收入国家的这一比例高达四分之三。

信中直言，政府将数十亿纳税人的钱投入研发和预购订单，降低了制药公司的风险，“这些是人民的疫苗、人民的测试和人民的治疗”，但制药公司为使利润最大化，而首先向最富有的国家出售疫苗。

它还指出，去年科学杂志《自然》（Nature）刊登的一项研究报告估计，若2021年实现疫苗公平分配，死于冠病的人数将减少130万。公平分配疫苗，意味着要求各国政府在国际突发公共卫生事件时，就自动放弃知识产权规则这一棘手问题达成一致，从而确保医疗技术和专业知识的共享。

这些举措也将使世界领导人能着手解决阻碍应对冠病、爱之病以及其他传染病的结构性问题。