耶伦：不考虑为硅谷银行提供大规模救助

（早报讯）美国财政部长耶伦说，目前正与银行业监管机构密切合作，寻求应对硅谷银行倒闭和保护存户的策略，但并未考虑大规模救助行动（bailout）。

路透社报道，耶伦星期天（3月12日）接受哥伦比亚广播公司新闻（CBS News）采访时说，硅谷银行倒闭后，她一直与监管机构合作“设计合适的应对措施”，但拒绝透露更多细节。

她说：“让我明确点说，在金融危机期间，系统性大型银行的投资者和所有者得到帮助……事后已经实施改革，意味着我们不会再这样做了。不过，我们担心存户，目前正专注于努力满足他们的需要。”

硅谷银行星期五（10日）倒闭，耶伦当天会见了联邦存款保险公司（FDIC）和货币监理署的官员，以解决银行倒闭带来的问题。她和白宫官员对银行监管机构的应对能力充满信心，并称监管机构希望确保危机不会蔓延到其他银行。

她在星期天播出的访谈节目中向美国人保证，与2008年全球金融危机相比，现在的美国银行系统资本充足、安全、更有韧性，因为2008年后实施了新的控制措施和资本要求，并在冠病疫情初期进行了试验。“美国人可以对本国银行系统的安全性和稳健性怀有信心。”

被问及当局会否考虑让外国银行收购硅谷银行时，耶伦说：“这其实要由FDIC决定，因为是它来敲定解决硅谷银行问题的最佳方案。我相信FDIC的考虑范围十分广泛，或许将包括收购。”

硅谷银行主要与初创企业合作，它的倒闭使大量初创公司无法撤出存在银行中的资金，可能导致它们现金流出问题，例如无力支付员工工资。风险投资者建议初创公司寻找替代方案，以获得短期流动性。

此外，倒闭事件发生后，美国超过3500名企业总裁和创始人，代表约22万名员工签署一封请愿书，直接呼吁耶伦和其他人支持存户权益，并指超过10万份工作可能面临风险。