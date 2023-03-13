美政府采取行动稳定银行体系 硅谷银行存户可取回存款

（早报讯）美国官员说，联邦政府宣布采取行动，以阻止硅谷银行倒闭造成更广泛的金融影响，承诺存户将从星期一（3月13日）起取回存款。

综合路透社和彭博社报道，美国财政部、美联储和联邦存款保险公司星期天（12日）发声明中说：“存款人将从星期一起获得所有的钱……这一举措不会导致美国纳税人蒙受损失，所有存户都将得到补偿。”

声明补充说，为了加强公众对美国银行体系的信心，保护美国经济，当局正在积极采取行动，以确保美国银行体系继续发挥重要作用。

硅谷银行倒闭的影响正在世界各地蔓延。英国的银行分部将宣布破产，目前已停止交易，不再接受新客户。

两名知情人说，英国政府正因硅谷银行倒闭造成的负面影响面临挑战。财政部正在对初创企业进行调查，了解相关企业当前的存款额、现金消耗量以及在硅谷银行和其他地方使用银行设施的情况。

而加拿大当局也面临着类似挑战，银行的贷款业务交易在过去一年增加了一倍。根据监管文件，截至2022年年底，加拿大的硅谷银行拥有4.35亿加元（约4.25亿新元）的担保贷款，较2021年底高出两倍多。

加拿大一家广告技术公司AcuityAds Holdings Inc，因将大量现金存于硅谷银行，正面临资金短缺造成的运营挑战。