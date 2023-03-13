美韩开始联合演习 朝鲜从潜艇发射两枚导弹

（早报讯）在美韩两国即将开启大规模军事演习之际，朝鲜星期天（3月12日）从一艘潜艇再发射两枚巡航导弹。

路透社报道，两枚巡航导弹是从一艘名为“8.24永兴号”的潜艇发射，并在击中海上目标前飞行了约1500公里。

朝鲜中央通信社（KCNA）说，此次发射证实了朝鲜导弹系统的可靠性，并测试了朝鲜潜艇部队的水下进攻行动。

联合参谋本部（联参）说，韩军在星期天上午，从新浦近海探测到朝鲜从潜艇试射一枚不明导弹。韩美情报部门正在对导弹的射程、射高、速度等参数进行分析。

联参表明，军方正在加强对朝监视和戒备态势，同时与美方保持密切合作，维持万全的应对态势。

朝鲜拥有一支庞大的潜艇舰队，“8.24永兴号”是朝鲜唯一已知的实验性弹道导弹潜艇。分析认为，这一潜艇在导弹、潜艇技术和操作程序的开发，以及新潜艇兵的实战训练方面发挥着关键作用。

朝鲜此前宣布，正在建造一艘实用的弹道导弹潜艇。

美韩两军将自星期一（13日）起，开始代号为“自由护盾”（Freedom Shield·FS）的联合军事演习，为期11天，创韩美史上最长联合军演纪录。

据韩国军方介绍，联演期间，韩美将集中进行代号为“双龙”的联合登陆演习、代号为“柚木刀”的联合特战演习等，名为“战士护盾”的联合野外实战机动训练将恢复至“鹞鹰”训练以上水平。

此外，韩美军方正在推进美国“尼米兹”号核动力航母（10万吨级）参加联合航母打击群联演，以及推进韩美日导弹预警演习与“自由护盾”对接的方案。