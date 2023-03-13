新一轮洪水即将来袭 加州逾千人接撤离令

（早报讯）美国加利福尼亚州的洪灾问题持续，当局在关闭主要道路后，于星期天（3月12日）下令疏散加州沿岸蒙特雷县的居民，为即将到来的新一轮洪水做准备。

彭博社报道，蒙特雷县帕哈罗河（Pajaro）沿岸堤坝在星期五（10日）被洪水淹没，造成逾千人紧急撤离，饮用水面临污染风险。

加州自上周起，就被一个强大的大气层河（atmospheric river）笼罩，引发大范围山洪暴发的警报。州长纽瑟姆星期天将紧急状态扩大到六个县，目前共有40个县处于紧急状态。

由于加州将在星期一（13日）迎来另一条大气层河。美国国家气象局（NWS）警告，北加州和中加州将出现大范围的洪水、大风和停电。

NWS已将旧金山湾区和中央海岸置于洪水警报下，指当地的河流水位将迅速上升。预报显示，丘陵地区将迎来约8至20公分的降雨，山谷地区则有约3至8公分的降雨，部分山区或将被20公分的降水冲击。

大气层河又可称大气河，是指集中在大气中的狭窄水汽输送区域。大气层河可见于热带至中纬度地区的洋面，可在全年出现。出现时通常伴随海洋性气旋、锋面活动和低空急流。

虽然大多数大气层河都很脆弱，有利于提供降雨、使雨水流过所经过地区的饮用水井，但有时它们会引起许多问题，带来洪水、山体滑坡、物质损失，甚至导致人员或动物死亡。