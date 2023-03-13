继硅谷银行后 纽约标志银行宣布倒闭

（早报讯）美国加利福尼亚州硅谷银行倒闭两天后，美监管机构星期天（3月12日）宣布再关闭总部位于纽约的标志银行，成为美国历史上第三大银行倒闭事件。

综合多家美媒消息，纽约监管机构以“系统性风险”为由，宣布关闭标志银行（Signature Bank）。美国财政部、美联储和联邦储蓄保险公司发表联合声明称，关闭该银行的举措是为了防止银行业危机持续蔓延。

监管机构任命美国联邦存款保险公司（FDIC）为接管人，负责处置标志银行的资产，并承诺自星期一（13日）起，储户可获得最高25万美元的保额（约34万新元）。

但据说高达九成以上的账户存款都超过这个数字，专家预测，美国其他银行星期一或出现全面挤兑。

美国对冲基金经理兼亿万富翁阿克曼（Bill Ackman）认为，尽管当局在硅谷银行倒闭后进行了干预，以提振人们对银行体系的信心，但更多银行可能会倒闭。

这是美国历史上第三大银行倒闭案，仅次于在2008年金融危机中倒闭的华盛顿互助银行（Washington Mutual）。

据标志银行公布的报告，截至3月8日，银行的存款余额共计891.7亿美元（约1204亿新元）。纽约金融服务部的数据显示，截至12月31日，该银行拥有约1103.6亿美元的资产。

FDIC为标志银行设立了一个“桥梁”继任银行，以确保银行储户能在星期一取回资金。FDIC说，标志银行的储户和借款人将自动成为该继任银行的客户。

标志银行是一家与加密货币行业相关的大型贷款机构，在纽约、康涅狄格、加利福尼亚、内华达和北卡罗来纳州设有私人客户办事处，有九条全国性业务线，包括商业房地产和数字资产银行。

截至2022年9月，标志银行有近四分之一的存款来自加密货币领域，但该银行在12月宣布将缩减80亿美元的加密货币相关存款。