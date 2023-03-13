数百名移民试图在美墨边境强行进入美国

（早报讯）数百名寻求庇护者星期天（3月12日）试图冲破墨西哥边境防线，强行进入美国。

路透社报道，美国官员说，由于这批移民在使用申请庇护应用程序“CBP One”时遇到问题，因此在墨西哥边境城市华雷斯（Ciudad Juarez）尝试强行进入美国，但被铁丝网、障碍物和盾牌等防线阻挡。

冲突发生时，部分移民试图向美国防线扔掷一个橙色的塑料障碍物，但被边境巡警使用胡椒喷雾驱赶；许多移民还带着小孩。

在与边境官员爆发推搡冲突后，移民最终选择撤离，一些人前往格兰德河岸（Rio Grande），美国边防巡警则在河对岸进行监视。

自拜登政府要求移民通过CBP One应用程序提交庇护申请后，许多移民逐渐对这款旨在简化申请流程的程序感到不满。

移民说，这款应用程序持续出现故障和受高需求影响，使他们在危险的边境地区陷入困境。

美国土安全部则表明，近期更新的应用程序将使移民的申请程序被简化和加快。

美国海关与边境保护局（CBP）和墨西哥国家移民局尚未对此置评。

18岁的委内瑞拉人帕斯（Camila Paz）说，一个月来，她已多次尝试越过边境，在花了很多钱后，她的庇护申请依旧没有着落。

帕斯说：“我们希望得到答案，（CBP One）应用程序完全没有为我们做任何事情。”