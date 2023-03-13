美政府对阿拉斯加和北冰洋下达石油钻探限制令

（早报讯）拜登政府星期天（3月12日）宣布采取新措施，禁止在北冰洋进行石油和天然气钻探，并限制阿拉斯加的陆上钻探，以保护鲸鱼、海豹、北极熊、灰熊和驯鹿。

路透社报道，在这一消息公布前，拜登预计将批准美国康菲石油公司（ConocoPhillips）在阿拉斯加西北部的大规模威洛石油项目（The Willow Oil project），但遭环保人士的强烈反对。

威洛石油项目位于阿拉斯加北坡9300万公顷的地区，是美国最大的一块未受干扰的公共土地。

新措施规定，将“无限期禁止”在北冰洋波弗特海（Beaufort Sea）近300万英亩土地的石油和天然气租赁。在奥巴马政府颁发的禁令基础上，有效关闭石油公司在美国北极水域的勘探。

拜登政府发声明说，除了禁止钻探外，当局还将对阿拉斯加石油储备区内超过1300万英亩的“生态敏感”的特别地区提出新的保护措施。

特别地区包括地区包括阿拉斯加的捷谢普克湖（Teshekpuk）、乌图克高地（Utukok）、科尔维尔河（Colville）、卡塞格鲁克泻湖（Kasegaluk）和皮尔德湾（Peard）。

但环保组织认为，政府新宣布的保护措施还不够，政府应停止石油和天然气开发，以应对气候变化。