全球首富马斯克对收购硅谷银行持开放态度

（早报讯）有40年历史的硅谷银行（Silicon Valley Bank）上星期五（3月10日）宣告倒闭，造成美国创业与风险投资社区出现恐慌。不过，全球首富马斯克（Elon Musk）却是淡定的表示，可能买下硅谷银行。

马斯克这么说，又和新加坡游戏电脑雷蛇（Razer）首席执行官陈民亮扯上关系。陈民亮上星期五在推特上说，推特其实应该考虑收购硅谷银行，并把它转换成为一家数码银行。而拥有推特的马斯克就是针对陈民亮的建议作出回应的。

马斯克就是针对陈民亮的贴文作出回应的。（网络照片）

对于让旗下的推特收购刚宣布倒闭的硅谷银行，马斯克说：“我对这个想法持着开放态度。”

马斯克去年10月底以440亿美元买下社交平台推特。马斯克之后曾公开表示他要给这个平台添加支付功能，因此收购硅谷银行也确实是有协同作用的。

马斯克曾经在他的推文中说：“收购推特是创造一个‘包罗万象应用平台’的催化剂。”他也以中国的微信为例子，说这个‘包罗万象应用程序’除了能够提供消息、流媒体和视频聊天等功能外，还会具有支付功能。

英国《金融时报》也在今年1下旬报道，推特已经向有关监管部门作出支付功能的执照申请，而且也开始开发软件以便让推特能够引入支付功能。

虽然一向以电动车和SpaceX等高科技而备受瞩目，但是马斯克对金融业其实一点也不陌生。他就是全球主要数码付款公司之一PayPal的最初创始人之一。PayPal在2000年诞生后就彻底改变了线上支付和汇款的模式。

也许作风一向不按谱的马斯克这次会有出其不意的举动。但是如果真的要买下硅谷银行的话，特斯拉的股东肯定又会再次感到失望了。因为不论马斯克是要卖特斯拉股票来耗钱买硅谷银行，或是耗时把注意力放在收购硅谷银行，间接遭殃的又会是特斯拉的股价了。