以色列研究员利用基因手段使小鼠心脏“变年轻”

（早报讯）以色列魏茨曼科学研究日前发表声明说，研究员开发出一种基因手段，可以增强小鼠心肌细胞的分裂和再生能力，使心脏“变年轻”，从而提高小鼠日后心脏抗击损伤的能力。

据新华社报道，这项于3月8日发表在英国《自然·心血管研究》（Nature Cardiovascular Research）期刊的研究指出，研究员激活了健康小鼠心肌细胞的ERBB2基因，然后再将这一基因关闭。日后，再与基因未被激活的小鼠做比较，观察两类小鼠应对心脏损伤的能力差异。

结果显示，三个月大的健康小鼠ERBB2基因被激活后，其心肌功能暂时下降，但关闭基因后，小鼠心肌细胞的分裂和再生能力反而得到了加强。

若与ERBB2基因未被激活的小鼠对比，研究员发现，ERBB2基因曾被暂时激活的小鼠，抗击心脏损伤的能力得到了增强，心肌受损程度明显下降。

领衔这项研究的魏茨曼科学研究所教授埃勒达德·察霍尔发声明说，通过这一实验，研究人员发现了心脏的“青春之源”，探索出了让心脏更年轻、更强壮的新方法。

尽管声明表明，从临床角度看，这一干预手段极端且激烈，目前还远不能适用于人类，但它重塑了人们对心脏再生能力的理解，并且为通过预防性手段减少心脏病危害带来了新的启发。