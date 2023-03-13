韩掳日劳工案原告致函代赔方拒绝代赔

（早报讯）韩国的三名二战日本强征劳工受害者，以书面反对尹锡悦政府提出的第三方代赔方案。

韩联社报道，他们星期一（3月13日）向负责替日本赔偿掳日劳工的单位提交了书面意见。这三名受害者分别是三菱强征的梁金德和金性珠，以及日本制铁强征的李春植。他们曾在2018年最高法院就掳日劳工索赔案进行的终审中胜诉。

这三人的代表律师已于上星期五（10日）向负责第三方代赔工作的“日本帝国主义强制动员受害者支援财团”邮寄书面意见，当天还登门送上文本。

梁金德和金性珠的书面意见指出，2018年终审宣判两名受害者拥有赔偿债权，不允许由第三方代赔，要求支援财团不要进行违背委托人意愿的赔偿。李春植的代表律师当天也向财团送达立场相同的书面意见，并说已向日本制铁邮寄书面意见。

上星期一（6日），韩国政府公布二战日本强征劳工受害者索赔问题的解决方案。这一方案由韩国行政安全部下属的“日本帝国主义强制动员受害者支援基金会”出面，筹措韩国最高法院2018年终审判处涉案日本制铁和三菱重工业支付的赔偿金。韩国16家企业将以捐款等方式筹措赔偿金。这16家企业是1965年《韩日请求权协定》资金受惠企业。

韩国《民法》第469条第一款规定，债务可由第三方代赔，但如当事人不允许，不得由第三方代付债务。