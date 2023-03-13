马国政府：宝腾仍是国产车 享有国产车企业优待

（早报讯）马来西亚政府指出，马国国产汽车品牌宝腾（Proton）目前属于半私营状态，但仍具备国产汽车制造商的资格。因此宝腾仍算是马国的“国产车”。

国际贸易及工业部副部长刘镇东星期一（3月13日）在国会答询时说，宝腾依然遵循“2022年国家汽车政策”（NAP2020）。“宝腾为约8500人就业机会，其中99%是马国人。”他说，在宝腾的供应链中，马国企业超过180家，占宝腾采购平均值的75%至80%。

刘镇东说，除了宝腾，第二国产车（Perodua）也是国产车企业。这两家车企都将继续享有政府为国产车企业提供的各种优待。

宝腾（前称普腾）是前首相马哈迪在上个世纪80年代首次出任首相时，一手推动成立的国产车公司。这家公司在1985年推出首款汽车。不过，前首相纳吉领导的国阵政府2017年6月将宝腾49.9%股权卖给中国吉利汽车公司。马哈迪多次指宝腾已卖给中国公司，因此不再是国产车。

第二国产车成立于1992年，当时同样是马哈迪执政期间。不过，马哈迪一直不把它视为国产车企业。希盟在2018年5月上台后，马哈迪多次表明，马国已经没有国产车企业，因此他要推出第三国产车计划。

时任贸工部长达勒雷京2019年8月宣布，第三国产车首款汽车将在2021年3月推介。不过，希盟政府2020年2月底因喜来登事件倒台后，第三国产车计划也不了了之。