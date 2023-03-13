周一美市盘前回升 重点谈Coinbase在标志银行的存款

星期一（3月13日）重点：
- 硅谷银行的倒闭阴影继续笼罩股市，但是美国财政部和其他银行监管机构出面保证所有存款人都将得到全额补偿，纳税人也无须承担任何损失，让美国华尔街股市主要股指期货星期一（3月13日）信心恢复。
- 在7时截稿时，标准与普尔500指数期货回升28.40点或0.74％，报3890.00点；纳斯达克100指数期货起149.70点或1.27％，报11980.00点；道琼斯指数期货则起109.90点，报32019.50点。
- 美国硅谷银行倒闭事件远远盖过上星期五（10日）发布的今年2月份的就业报告。市场投资者普遍担心美国银行业的健康状况，导致银行股面对压力，华尔街三大主要股指收盘时也均下跌超过1％。
- 标准与普尔500指数上星期五下跌56.73点，闭市报3861.59点。重量级的道琼斯指数则跌345.22点，闭市报31909.64点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.38％或165.60点，以11830.28点收市。
- 美国股市上星期五的交易非常活跃，交易所的总成交量是151亿7000万股，比过去20天的111亿3000万股平均成交量明显增加许多。
盘前交易重点：
- 在硅谷银行倒闭后，市场投资者对银行股战战兢兢。第一共和银行（First Republic Bank）股价在星期一盘前就猛挫49.51％，截稿时报41.28美元。该行星期日（12日）透露，通过摩根大通（JPMorgan Chase）和联储局提供的额外流动资金，该行能够“让财务状况进一步增强和多元化”。
- 串流设备制造商Roku股价在星期一盘前微退0.23美元，截稿时报59.76美元。而网上零售商Etsy股价则下跌1.95美元，截稿时报104.03美元。这两家公司在倒闭的硅谷银行都有存款。Roku在上星期五还发出文告说，公司不确定它能够收回多少在硅谷银行的存款。
- 生物科技公司Provention Bio股价在星期一盘前飙升262.5％至24.29美元。公司已经同意让法国赛诺菲（Sanofi）以每股25美元（总额约29亿美元）的价格收购。
- 根据上星期五呈交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，电动车特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）已行使他持有的选择权，转换了1万零500股特斯拉股票。特斯拉股价星期一盘前退低0.14美元，截稿时报173.30美元。
- 星期一下文我们来看看加密货币交易平台Coinbase Global在倒闭的标志银行有多少存款。星期一盘前该股起2.07美元，截稿时报55.51美元。
- 盘前活跃股按序：第一共和银行、特斯拉（Tesla）、美国银行（Bank of America Corp）、嘉信理財集團（Schwab Corp）和西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。
Coinbase Global Inc（纳斯达克证券交易所代码：COIN）
（早报讯）在纽约的标志银行（Signature Bank）宣布倒闭之后，美国加密货币交易平台Coinbase Global星期天（12日）也在它的官方户头快速发出推文披露，Coinbase Global在标志银行总共有现金存款约2亿4000万美元。
推文说：“由于美国联邦存款保险公司（FDIC）现在暂停标志银行的所有银行交易，我们现在正在与其他银行合作，为所有客户完成现金交易。”
Coinbase Global还说，它的加密货币平台在上周末不允许客户进行美元稳定币（USDC）兑换成美元，主要是因为周末是银行关闭期间，这些兑换将会“加剧交易活动量”。公司会在星期一（13日）恢复这类交易。
虽然有巨额在标志银行，根据美国财政部和其他银行监管机构发表的联合声明，标志银行所有存款人将得到全额补偿，纳税人也无须承担任何损失，因此Coinbase Global的存款应该是安全的。
虽然不知道什么时候才可以动用标志银行的存款，但到目前为止，在Tipranks的21名分析师当中，八名给予该股“买进”评级，七名给予“持守”评级，六名给予“卖出”评级，而一年期限平均目标价是59.79美元。以上星期五的53.44美元闭市价计算，分析师认为这只股平均还会有11.88％的向上潜能。