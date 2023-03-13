周一美市盘前回升 重点谈Coinbase在标志银行的存款

星期一（3月13日）重点：

盘前交易重点：

在硅谷银行倒闭后，市场投资者对银行股战战兢兢。第一共和银行（First Republic Bank）股价在星期一盘前就猛挫49.51％，截稿时报41.28美元。该行星期日（12日）透露，通过摩根大通（JPMorgan Chase）和联储局提供的额外流动资金，该行能够“让财务状况进一步增强和多元化”。

串流设备制造商Roku股价在星期一盘前微退0.23美元，截稿时报59.76美元。而网上零售商Etsy股价则下跌1.95美元，截稿时报104.03美元。这两家公司在倒闭的硅谷银行都有存款。Roku在上星期五还发出文告说，公司不确定它能够收回多少在硅谷银行的存款。

生物科技公司Provention Bio股价在星期一盘前飙升262.5％至24.29美元。公司已经同意让法国赛诺菲（Sanofi）以每股25美元（总额约29亿美元）的价格收购。

根据上星期五呈交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，电动车特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）已行使他持有的选择权，转换了1万零500股特斯拉股票。特斯拉股价星期一盘前退低0.14美元，截稿时报173.30美元。

星期一下文我们来看看加密货币交易平台Coinbase Global在倒闭的标志银行有多少存款。星期一盘前该股起2.07美元，截稿时报55.51美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行、特斯拉（Tesla）、美国银行（Bank of America Corp）、嘉信理財集團（Schwab Corp）和西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

Coinbase Global现在正在与其他银行合作，为所有客户完成现金交易。（路透社）

Coinbase Global Inc（纳斯达克证券交易所代码：COIN）

（早报讯）在纽约的标志银行（Signature Bank）宣布倒闭之后，美国加密货币交易平台Coinbase Global星期天（12日）也在它的官方户头快速发出推文披露，Coinbase Global在标志银行总共有现金存款约2亿4000万美元。

推文说：“由于美国联邦存款保险公司（FDIC）现在暂停标志银行的所有银行交易，我们现在正在与其他银行合作，为所有客户完成现金交易。”

Coinbase Global还说，它的加密货币平台在上周末不允许客户进行美元稳定币（USDC）兑换成美元，主要是因为周末是银行关闭期间，这些兑换将会“加剧交易活动量”。公司会在星期一（13日）恢复这类交易。

虽然有巨额在标志银行，根据美国财政部和其他银行监管机构发表的联合声明，标志银行所有存款人将得到全额补偿，纳税人也无须承担任何损失，因此Coinbase Global的存款应该是安全的。

虽然不知道什么时候才可以动用标志银行的存款，但到目前为止，在Tipranks的21名分析师当中，八名给予该股“买进”评级，七名给予“持守”评级，六名给予“卖出”评级，而一年期限平均目标价是59.79美元。以上星期五的53.44美元闭市价计算，分析师认为这只股平均还会有11.88％的向上潜能。