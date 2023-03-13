世上服刑最久死囚 东京高院下令重审87岁前拳击手

（早报讯）被判谋杀罪近60年、被称为世界上服刑时间最长的死囚，东京高等法院下令重审87岁的前拳击手袴田岩。

法新社报道，袴田岩的律师星期一（3月13日）在简短的开庭后离开法庭，并展开写有“重审”的横幅；支持者同时高呼“立即释放袴田！”

袴田岩90岁的胞姐英子多年来一直为弟弟伸冤，她说：“我等这一天等了57年，它终于到来。如释重负。”

袴田岩在死囚牢房中度过了近50年，被认证是世界上服刑时间最长的死囚。后来，下级法院下令重审，并在案件审理期间释放了他。

袴田岩在1968年因抢劫和谋杀老板一家四口被判死刑。他一开始否认这些指控，但后来称因警方严刑逼供认罪。他试图撤回供词，但没有成功；最高法院1980年确认了他的判词。

经过长期斗争，中部城市静冈县的地方法院在2014年批准重审，认为调查员可能伪造证据。但东京高等法院在四年后推翻了下级法院的裁决，将此案送至最高法院上诉。最高法院法官在2020年裁定，东京高等法院必须重新考虑它的决定。

用来给袴田岩定罪的一个关键证据是在罪案发生一年多后出现的一套带血的衣服。支持者说，衣服不合身，而且经过时间的推移，血迹太过鲜明。DNA测试发现，袴田岩、衣服和血迹之间没有联系，但高等法院驳回了测试方法。法院的主审法官对衣服作为证据的可信度表示怀疑。

袴田岩的支持者说，在死囚牢房待了近50年，并且多数时间是单独监禁，加上可能随时都会被处决，对袴田岩的心理健康造成巨大影响。袴田岩在2018年告诉法新社，他觉得自己“每天都在打一场比赛”。