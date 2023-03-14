美澳英最终将推出三方开发新型核潜艇 拜登：澳洲购买潜艇不配备核武器

（早报讯）美国、澳大利亚和英国领导人公布了向澳洲提供核动力攻击型潜艇计划的具体细节。这是一项涉及数千亿美元投资的重大举措，旨在对抗中国在印太地区的野心。

路透社报道，美国总统拜登星期一（3月13日）在加利福尼亚州圣迭戈海军基地，与澳洲总理阿尔巴尼斯及英国首相苏纳克会晤后，一起举行联合新闻发布会，公布澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）核动力潜艇项目细节。

拜登说，2021年达成的AUKUS协议，是美国与两个“最坚定、最有能力的盟友”，共同致力于自由开放的印太地区的一部分。

苏纳克称之为“强有力的伙伴关系”，他说：“这将是有史以来第一次，三支潜艇舰队在大西洋和太平洋共同努力确保我们未来多年的海洋自由。”

根据AUKUS协议，美国计划于2030年代初，向澳洲出售三艘由通用电力（General Dynamics）建造的“弗吉尼亚级”核潜艇，澳洲拥有向美国多购买两艘的选择权。

联合声明说，这是一个多阶段项目，最终将推出一种“三方开发”的新型SSN-AUKUS级潜艇。新潜艇将采用英国的下一代设计和美国的“尖端技术”，并在英国和澳洲生产和运营。

一澳洲国防官员说，到2055年，这个项目将耗资2450亿美元（约3300亿新元）。

拜登强调，澳洲购买的潜艇将是核动力潜艇，而不是配备核武器的潜艇，他说：“这些潜艇上不会有任何类型的核武器。”

中国谴责AUKUS是非法的核扩散行为。当被问及是否担心中国会将AUKUS核潜艇交易视为侵略性举措，拜登回答说“不”。

拜登还说，他预计很快会和中国国家主席习近平通话，但没有透露具体时间。

另据澳洲和英国的一份声明，英国首批SSN-AUKUS级潜艇将于2030年代末交付，澳洲的首批SSN-AUKUS级潜艇则在2040年代初交付。

英国说，SSN-AUKUS级潜艇将由贝宜系统（BAE Systems）和劳斯莱斯集团（Rolls-Royce）建造。

美国高级官员说，依照AUKUS协议，美国和英国还会在西澳部署潜艇，以协助训练澳洲海军并增强威慑力。

联合声明说，美国和英国最快将于2027年开始在澳洲轮流部署，而一名美国高级官员说，美国和英国未来几年在澳洲部署的潜艇将分别增加四艘及一艘。

白宫国家安全顾问沙利文3月10日指北京本身的军事建设包括核动力潜艇，他说：“我们已经和中方就AUKUS进行了沟通，并向他们寻求更多关于他们的意图的信息。”

澳洲国防部长马尔斯则说，澳洲已向中国介绍了AUKUS核潜艇协议，但不清楚北京的反应。