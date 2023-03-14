英国称中国为“划时代挑战” 但倾向于与北京增进合作与理解

（早报讯）英国在更新版的外交政策框架中，将中国视为对世界秩序构成“划时代的挑战”，但它也表明，倾向于与北京增进合作与理解，并指英国的安全取决于乌克兰战争的结果。

路透社报道，英国星期一（3月13日）公布新版的安全与国际政策蓝图，对乌克兰遭入侵之后，中国与俄罗斯的伙伴关系不断加深及莫斯科与伊朗的合作不断加强，发出警告。

英国新版的《综合评论》（The Integrated Review，简称IR），对北京和莫斯科采用的措辞和立场，比两年前的第一版更为强硬。

英国首相苏纳克在新版《综合评论》的前言中说：“2021年无法完全预见到地缘政治变化的速度之快，以及这对英国和英国人民的影响程度。”

他说：“自俄罗斯非法入侵乌克兰、将能源和食品供应武器化，以及不负责任的核言论，再加上中国在南中国海和台湾海峡采取更具侵略性的立场，我们正在面临的威胁是，这恐将创造一个充满危险、混乱和分裂的世界。”

《综合评论》于2021年首次发布时，英国将中国描述为“系统性竞争对手”。更新的《综合评论》指“中国在中国共产党的领导下构成了划时代的系统性挑战，对英国政府政策的几乎所有领域，以及英国人民的日常生活都构成影响。”

英国还在新的《综合评论》中直接提及台湾，指中国“通过巨额的新投资，追求快速和不透明的军事现代化，将南中国海有争议的岛屿军事化，并拒绝放弃使用武力来实现对台湾的目标。”第一版的《综合评论》并没有提及台湾。

不过，英国政府仍然不把中国描述为威胁，这一决定或许令英国首相苏纳克所在保守党中的许多人感到失望。许多保守党人认为，苏纳克承诺为国防开支额外增加50亿英镑（约82亿新元），不足以在不让英国变得脆弱的情况下为乌克兰提供支持。

在英国公布新安全与国际政策蓝图之时，苏纳克正在美国加利福尼亚州圣迭戈海军基地，与美国总统拜登及澳大利亚总理阿尔巴尼斯聚首，一起公布澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）就澳洲核动力潜艇项目达成的具体细节。

在英国的额外国防开支中，30亿英镑将用于澳英美核项目，包括帮助澳洲首次建造核动力潜艇，这是澳英美在印太地区对抗中国努力的一部分。

虽然《综合评论》概述了英国政府将加强国家安全保护，但它表明倾向于与北京增进合作与理解，并承认中国具有强大的经济实力。

不过，英国政府也强调，“这将取决于中国做出的选择，如果海外威权主义和独断专行的趋势继续下去，这将变得更加困难。”

英国政府认为，印太地区的紧张局势“可能产生比乌克兰冲突更大的全球后果”，但它认为俄罗斯仍然是最严重的威胁。《综合评论》称“我们的集体安全现在与乌克兰冲突的结果已变得密不可分了。”