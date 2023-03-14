韩国总统尹锡悦16日到日本进行两天访问

（早报讯）韩国总统尹锡悦星期四（3月16日）将到日本进行两天访问。

路透社报道，尹锡悦将是12年来首位访问日本的韩国总统。

韩国国家安保室长金圣翰在星期二（14日）的新闻发布会上说，尹锡悦将在东京与日本首相岸田文雄举行会谈。

金圣翰说：“这次访问是自尹锡悦就职以来，推动韩国和日本改善关系的一个重要里程碑。”

韩国政府上星期一（6日）公布日本二战时期强征劳工受害者索赔问题的解决方案。这一方案由韩国行政安全部下属的“日本帝国主义强制动员受害者支援基金会”出面，筹措韩国最高法院2018年终审判处涉案日本制铁和三菱重工业支付的赔偿金。韩国16家企业将以捐款等方式筹措赔偿金。这16家企业是1965年《韩日请求权协定》资金受惠企业。

韩国外交部长官朴振说，希望韩日两国基于和解与睦邻友好精神，共同努力发展面向未来的韩日关系。

尹锡悦上星期二（7日）再次强调，日本已从过去的军国主义侵略者，转变为如今与韩方“共享普世价值的合作伙伴”。

尹锡悦说，韩日面向未来的合作一定会有利于维护两国乃至全世界的自由、和平与繁荣。他还要求国务委员们致力于建立韩日政府各部门之间的合作机制，并制定两国财经界以及新一代年轻人之间的交流合作方案。

韩国强征劳工索赔方案一经发布，即遭到韩国最大在野党和多个市民团体的批评和反对。

韩国最大在野党共同民主党党首李在明说，这一方案是对强征劳工受害者的“二次加害”，是“与大法院判决背道而驰的暴行”，更是“韩国外交史上的耻辱和污点”。

韩国《民法》第469条第一款规定，债务可由第三方代赔，但如果当事人不允许，不得由第三方代付债务。

日本1910年至1945年殖民统治朝鲜半岛期间，强征了大批劳工到日本做苦力。长期以来，韩国受害劳工及遗属多次发起诉讼向日方索赔，但日本政府和相关企业一直以两国1965年签订《韩日请求权协定》，“已解决”索赔问题为由，拒绝赔偿。

韩国大法院2018年就三起索赔诉讼做出终审判决，认定《韩日请求权协定》不妨碍强征劳工受害者起诉企业，判令涉事日企赔偿原告。