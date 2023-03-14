马国东海岸铁路预计2027年通车

（早报讯）马来西亚交通部长陆兆福说，兴建中的东海岸铁路预计2027年初启用。他说，从吉兰丹哥打峇鲁站前往吉隆坡的鹅唛综合交通总站，到时车程只需五小时。目前这段车程约需八小时，佳节期间则要12小时。

陆兆福星期二（3月14日）在国会答询时说：“截至2023年1月，东海岸铁路（东铁，ECRL）工程进度为39.64%，预计2027年初通车。”

东铁全长688公里，它是前首相纳吉与中国在2016年签署的重大基础设施建设项目。希盟政府2018年上台后喊停这个项目，在与中方谈判后，双方同意在削减成本和更改路线后重启项目。不过，国盟政府2020年3月上台后，宣布恢复纳吉政府时期的东铁路线。

东铁承建商为中国交通建设股份有限公司（中国交建，CCCC），并由马国财政部属下的马来西亚衔接铁道公司（马铁，MRL）负责营运。

陆兆福去年12月透露，最初的东铁1.0成本约859亿7000万令吉，希盟政府2018年上台并重新谈判后的东铁2.0成本减至约502亿7000万令吉。他说，希盟下台后，国盟政府重新谈判的东铁3.0成本增至约749亿6000万令吉。换句话说，从东铁1.0到3.0，东铁成本减少约110亿1000万令吉。