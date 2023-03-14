菲警肃毒行动中杀害两青年罪成 判监至少20年

（早报讯）菲律宾法院罕见地对参与前总统杜特尔特“肃毒战争”的执法者定罪，被指在执法时杀害两名青年的一名警察被判罪成。

法新社星期二（3月14日）获取的法庭文件显示，马尼拉法院3月1日裁定警察佩雷斯（Jefrey Perez）在2017年谋杀14岁的德古兹曼（Reynaldo De Guzman）和19岁的阿尔奈兹（Carl Arnaiz）罪名成立。

在2022年6月结束的六年任期内，杜特尔特公开下令警员在危机时开枪打死涉毒疑犯。根据官方数据，超过6200人在肃毒行动中死亡，但人权组织估计实际数字为数万人。

此前，只有三名菲律宾警察因在肃毒行动中杀害嫌疑人而被定罪，引起国际刑事法院关注并展开调查。

佩雷斯被判处至少20年有期徒刑。

佩雷斯去年11月因虐待这两名青年已被另一法院判处监禁。同案的另一被告、警察阿基里塔（Ricky Arquilita）在一审期间死亡。两人都否认这些指控。

德古兹曼和阿尔奈兹最后一次被看到是在2017年8月17日。一名证人称，他曾看到阿尔奈兹从一辆停在路边的警车下来，举起戴着手铐的双手，在警察开枪前大喊“我愿意投降”。德古兹曼的尸体则在几周后在马尼拉北部被发现；尸体上有几十处刺伤。

接替杜特尔特的总统小马可斯誓言会继续肃毒行动，但重点转向预防和戒毒。然而，人权组织称，在小马可斯的监督下，杀戮仍在继续。

国际刑事法院1月说，它将重启对菲律宾肃毒战的调查。菲律宾已对这项决定提出上诉。