周二美市盘前上升 重点谈美国联合航空

星期二（3月14日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（3月14日）上升。

美国将在星期二晚上发布消费者价格指数。这个通胀相关数据将是联储局在3月21日至22日开会，并做出下一次利率决定之前的最后一份重要报告。虽然这几天硅谷银行和标志银行连续倒闭，混乱局面成为市场投资者的新焦点，但是这份数据报告的重要性仍是左右利率的主要因素之一。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升16.70点或0.43％，报3872.50点；纳斯达克100指数期货起43.20点或0.36％，报11966.40点；道琼斯指数期货则起118.40点，报31937.50点。

投资者担心硅谷银行倒闭会蔓延和波及其他银行股，导致美国股市隔夜（星期一）波动剧烈。除了纳斯达克综合指数收高之外，其他主要股指均退低。投资者希望硅谷银行倒闭事件能够让联储局放缓加息的步伐，推动科技股普遍上升。

标准与普尔500指数隔夜微跌5.83点，闭市报3855.76点。重量级的道琼斯指数则跌90.50点，闭市报31819.14点。以科技股为主的纳斯达克100指数则上升0.79％或92.89点，以11923.17点收市。

盘前交易重点：

在隔夜猛挫及交易数次暂停之后，星期二晚上盘前银行股普遍大力回弹。第一共和银行（First Republic Bank）起20.03％，截稿时报37.46美元；Western Alliance Bancorp和西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）也分别在截稿时上升20.02％和29.64％。

连锁电影院AMC Entertainment将于星期二晚上举行特别会议。股东将在会上针对是否增加公司的股票授权、将AMC优先股转换为AMC普通股，以及以10比1的比例并股进行投票。AMC Entertainment股价在星期二晚上盘前微起0.02美元，截稿时报5.48美元。

药剂巨头辉瑞（Pfizer Inc）将以近430亿美元的价格，收购生物科技公司Seagen Inc。辉瑞股价在星期二晚上盘前上升0.30美元，截稿时报40.16美元。

星期二下文我们来看看美国联合航空（United Airlines）的最新业务报告。星期二晚上盘前该股下跌2.94美元，截稿时报45.89美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行、西太平洋合众银行、Western Alliance Bancorp、特斯拉（Tesla）和优步科技（Uber Technologies）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

联合航空今年第二季度的营业额相信会比之前预测的高，估计比去年同期增长“十几个巴仙”。（法新社）

美国联合航空（United Airlines）（纳斯达克证券交易所代码：UAL）

（早报讯）受市场对航空服务需求增长出现疲软，以及燃料成本上升的影响，美国联合航空隔夜盘后预测，公司今年第一季度的业绩将出现亏损，导致联合航空公司股价在隔夜延长的盘后交易中下跌约6％。

联合航空之前预测，当前季度的每股盈利会介于0.50美元至1.00美元之间的。但是没想到该航空公司隔夜竟然把这个预测转为每股亏损0.60美元至1.00美元之间。

联合航空是在呈交给美国证券交易委员会（SEC）的业务报告时披露了上述数字。而FactSet搜集到的市场分析师对联合航空第一季度每股盈利的平均预测则是0.64美元。

联合航空在文告中说：“虽然公司预计2023年所有月份的营业额都会比2019年同期增加，但公司已经察觉到现在的市场季节性需求模式已经出现些许改变，例如：2023年1月和2月份的需求模式似乎是属于较低增长的月份。”

文告也说，在消费者逐渐回归到传统的预订模式，例如在临近假期和其他热门假日期间旅行，今年第二季度的营业额相信可能会比之前预测的高，估计会比去年同期增长“十几个巴仙”。

整体而言，联合航空已将本财年的营业额增长速度从原本的25％，调低到22％至23％之间。不过今年调整后的每股盈利相信会继续保持在10美元至12美元之间。

在Tipranks的16名分析师中，有10名给予该股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是59.53美元。以隔夜的48.83美元闭市价计算，分析师认为这只股平均还会有21.91％的向上潜能。