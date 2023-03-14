拜登政令将加强调查枪支购买者背景

（早报讯）美国总统拜登将于星期二（3月14日）宣布，加强对枪支购买者的背景调查。这是拜登在没有国会的通过下，可以颁布的政令。

路透社报道，拜登这项政令还包括加强联邦对红旗法的支持。这项法律已在19个州和哥伦比亚特区通过，旨在阻止向危险人物出售枪支。这是拜登政府减少枪支暴力行动的新举措。

拜登政府一名高级官员星期一（13日）说，拜登的政令将鼓励安全储存枪支，并要求联邦贸易委员会分析枪支制造商如何向大众包括未成年人推销枪支。这名官员说，拜登的政令还建议联邦政府，以协调的方式应对大规模枪击事件，类似于对自然灾害的反应方式。拜登要求他的内阁制定一个联邦应对措施，例如，向被大规模枪击事件破坏的社区提供创伤咨询或财政援助。

白宫说，拜登计划在星期二讨论这项政令，届时他将在加利福尼亚州蒙特雷帕克市会见枪支暴力受害者。72岁越南裔老汉Huu Can Tran1月21日在蒙特雷帕克市的舞星艺术舞蹈学院开火，造成11人死亡，九人受伤。

美国每年发生超过4万起枪支死亡事件，拜登相信，选民将接受更积极的枪支管制。希望在2024年参选的共和党候选人，必定会赞成更广泛的枪支权利，美国全国步枪协会等有影响力的团体支持这一立场。

拜登政府指出，民调结果显示，大多数美国人支持对枪支购买者进行背景调查。路透社与益普索公司去年的一项民调发现，84%的受访者支持对所有枪支销售进行背景调查，70%支持红旗法。

但是，一些枪支权利倡导者却反对背景调查，称这么做侵犯了拥有武器的宪法权利，同时未能阻止罪犯获得武器。他们还认为，许多红旗法践踏了正当程序权利。