硅谷银行新总裁敦促储户“回来”

（早报讯）硅谷银行倒闭后，该银行的新总裁马奥普洛斯星期二（3月14日）敦促逃离的储户将钱转回银行，而大型银行出现资金涌入的现象。

法新社报道，马奥普洛斯（Tim Mayopoulos）发声明说：“为了支持这个机构的未来，你们（储户）能做的第一件事就是帮助银行重建存款基础，把存款留在硅谷银行，并把过去几天转走的存款转回来。”

马奥普洛斯补充称，银行正在尽一切努力进行重建，赢回客户的信心，承诺将继续支持创新经济。他说：“我们正在发放新的贷款，并完全履行现有的信贷设施。”

两名知情人士透露，包括摩根大通和美国银行在内的大型银行在硅谷银行倒闭后，出现了大量客户涌入。

另据彭博社报道，美国银行在短短数日内，便吸收了超过150亿美元（约201亿新元）新存款，成为硅谷银行倒闭后的最大赢家之一。

而摩根大通、花旗、富国银行等其他大银行，也在近日相继吸收了数十亿美元新存款。

美国投资研究公司CFRA区域银行专家约库姆（Alexander Yokum）指出，中小型银行的客户也可能已将全部或部分资金转移到大型银行，“人们认为政府不可能让这些企业倒闭”。

约库姆说，资金的转移程度或在银行自4月开始公布季度业绩时才能知道，或是在那之前公布中期报告。

成立于1983年的硅谷银行一直是美国各地初创企业的重要贷款方。但自美联储为压抑通胀展开激进加息后，硅谷银行便面临投资亏损。

3月10日，硅谷银行遭储户挤兑后宣布破产。两天后，纽约标志银行（Signature Bank）遭州监管机构以“系统性风险”为由关闭。12日，美国监管机构出台紧急措施，以保护存款安全和消除小型银行的挤兑风险。