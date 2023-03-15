尹锡悦：韩日合作有助应对朝威慑和维护全球供应链

（早报讯）韩国总统尹锡悦在访问日本前，呼吁两国不要因国内政治影响合作关系，指韩日经济合作在应对朝威慑和维护全球供应链上至关重要。

尹锡悦计划于星期四（3月16日）到日本访问两天，并与日本首相岸田文雄会晤；尹锡悦将是12年来首位访问日本的韩国总统。

综合路透社和彭博社报道，尹锡悦在接受国际媒体书面采访时发表了上述言论。他说：“韩国和日本分别与中国有着密切的经济联系……我相信，加强韩日合作将有助于两国稳定推进与中国的经济关系。”

在计划访日行程前，韩国政府于上周公布日本二战时期强征劳工受害者索赔问题的解决方案，希望韩日两国能继承1998年10月发表的《21世纪韩日新伙伴关系共同宣言》，共克历史伤痛，重塑友好关系。

尹锡悦表明，当前朝鲜核局势与以往不同，已威胁到朝鲜半岛及其他地区的和平与安全，指韩国、日本和美国之间的合作比以往任何时候都重要。

尹锡悦说：“我期待通过韩日之间的技术合作形成相互信任的关系，为稳定国际经济秩序做出贡献。”

韩国总统办公室相关人士表明，两国首脑会晤后，将举行记者会，但不会发表联合宣言。

尹锡悦计划于4月访问美国，与美国总统拜登就限制中国获得先进半导体制造设备这一制裁措施展开讨论。