澳洲东部各州电费将上涨至少20%

（早报讯）澳大利亚监管部门警告，澳洲东部地区的电价或从7月起飙涨至少20%，进一步推升澳民众的生活成本。

路透社报道，澳洲能源监管部门（AER）星期三（3月15日）公布了一项决定草案，旨在提高昆士兰州东南部、南澳州和新南威尔士州的默认市场报价，使能源零售商可向客户收取最高价格。

AER预计，多数住户的电价将增加20至22%，小型企业的电价则增加15至25%。

但AER负责人萨维奇（Clare Savage）说，若联邦政府没有执行干预措施限制能源价格，澳洲东部的电价或飙升40至50%。

萨维奇补充说，政府对煤炭和天然气市场的干预，已降低了对能源市场未来一年的电价预期，合同价格下降了约50%。

去年12月，澳洲政府宣布将为煤炭和天然气价格设定一年的上限，但遭电力生产商抨击，指这一措施将阻止未来的供应投资。

据了解，节节攀升的能源价格，与俄乌战争导致供应失衡、全球能源市场出现重大波动、燃煤电厂频繁停电等综合因素休戚相关。

澳洲联邦能源部长鲍文（Chris Bowen）说，他正在与财政部长查默斯（Jim Chalmers）和其他州、地区行政单位进行谈判，以在5月的预算中纳入更多救济方案。

AER计划在5月做出最终决定，但鲍文说，由于现有电价已趋向稳定，预计电价不会出现明显变化。